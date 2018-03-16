İkinci el otomobilciler Başkent’te buluştu
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin hayata geçmesiyle birlikte sektörde yaşanan önemli gelişmeler hakkında bilgilendirme toplantısı OTONOMİ’de, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren MASFED çatısı altındaki Dernek Başkan’larının katıldığı bilgilendirme toplantısında yönetmelik ve mesleki yeterlilik sınavları ile belgelendirme konularında bilgi aktarımı yapıldı.
MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİLER
MASFED, “Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı” ve “Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu” mesleklerinin sınav ve belgelendirme yetkisini alan ilk ve tek kuruluş oldu. Bu meslekleri icra edenler, MASFED MYM (Mesleki Yeterlilik Merkezi)’de yapılacak sınav sonrası belgelerini alacak ve faaliyetlerini sürdürecekler. MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, uzun çabalar ve çalışmalar sonrasında gelinen bu noktada duydukları memnuniyeti dile getirerek çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.