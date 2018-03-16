İkinci el otomobilciler Başkent’te buluştu

Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren MASFED çatısı altındaki Dernek Başkan’larının katıldığı bilgilendirme toplantısında yönetmelik ve mesleki yeterlilik sınavları ile belgelendirme konularında bilgi aktarımı yapıldı.

MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİLER

MASFED, “Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı” ve “Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu” mesleklerinin sınav ve belgelendirme yetkisini alan ilk ve tek kuruluş oldu. Bu meslekleri icra edenler, MASFED MYM (Mesleki Yeterlilik Merkezi)’de yapılacak sınav sonrası belgelerini alacak ve faaliyetlerini sürdürecekler. MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, uzun çabalar ve çalışmalar sonrasında gelinen bu noktada duydukları memnuniyeti dile getirerek çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.