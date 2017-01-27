İklim değişikliği karikatürlerle anlatıldı
Next Level, Aktif Felsefe Kültür Derneği işbirliğiyle gerçekleştirdiği 'Dünyaya İyi Bak Geleceği Şekillendir' sergisi ile iklim değişikliğine dikkat çekti.
Etkinlikler kapsamında, Küresel Isınma ve Çevre Bilinci Semineri Next Level ziyaretçileri ile buluştu. Seminerin yanı sıra kurulan yapım atölyesinde çocuklar, kitap ayracı yaparak; eğlenceli bir faaliyete imza attı. Uluslararası Karikatür Festivali Karma Sergisi'nin de yer aldığı etkinlikte; Küresel Isınma, Su ve Yaşam, Enerji gibi konu başlıkları ele alındı. Etkinlik hakkında detaylı bilgi veren Aktif Felsefe Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Uysal şunları söyledi: “Önceliğimiz geleceğimiz olan çocuklarımıza ulaşmak. Bu noktadan hareketle, çocuklarımıza iyi bir dünya bırakabilmek için küresel meselemiz olan iklim değişikliği ila alakalı büyüklerimizle bir araya gelerek farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda hız kesmeden eğitimlerimize devam edeceğiz.”
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