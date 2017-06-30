İlaç gibi belediye

Belediyenin görev ve sorumluluk kapsamında olmamasına rağmen çok sayıda yatırımın altına imza attıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Altındağ Belediyesi olarak halk sağlığına önem veriyoruz. Sağlık konusunda son iki yılda büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Bugüne kadar Altındağ’a 7 aile sağlığı merkezi kazandırdık. Şimdi de 112 Acil sağlık istasyonları yapıyoruz. Acil Sağlık İstasyonları’nda hem hasta hem de hasta yakınları için her şey düşünüldü. Yapımı biten istasyonlar Sağlık Bakanlığı’na devredilecek” dedi.

Altındağ Belediyesi, sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına götürüyor. Alemdağ, Gülpınar, Karapürçek, Karacaören ve Siteler Kavaklı meydanına yapılacak olan 112 Acil Sağlık Hizmet İstasyonları ile Altındağlılar acil durumlarda da çok daha hızlı sağlık hizmetlerine kavuşacak. Haftanın 7 günü 24 saat çalışacak olan 112 Acil Servis İstasyonları ile Altındağlıların sağlığı emin ellerde olacak. İki ambulansın rahatlıkla sığacağı 250 metrekarelik alana yapılacak Acil Sağlık Hizmet İstasyonlarında ilaç deposu, personel odası, koordinasyon odası, hasta yakınlarına ayrılan dinlenme odası, çalışma ve eğitim odası, tıbbi ve evsel atık bölümleri yer alacak.

“SAĞLIKTA ZAMAN KAYBI EN AZA İNDİRİLECEK”

Acil durumlarda hastaların hayata tutunmasında önemli bir rol oynayacak 112 Acil Sağlık Hizmet İstasyonları’nın gerek görülmesi halinde sayılarının arttırılabileceğini söyleyen Başkan Veysel Tiryaki şu ifadeleri kullandı: “Sağlıkta ilk müdahale çok önemli. Bu tesisler sayesinde zaman kaybı en aza inecek. Ayrıca acil durumlarda sağlık görevlileri ulaşım sorunu yaşamayacak. Böylece hasta ya da yaralı en kısa yoldan tedavi altına alınacak. 5 farklı mahallede açacağımız bu tesisler Sağlık Bakanlığı’na devredilecek. Alemdağ, Karapürçek ve Siteler Kavaklı Meydanı Acil Sağlık İstasyonları yakında bitecek ve açılışları gerçekleştirilecek. Gülpınar Mahallesi’nde sağlık İstasyonunun yapımına önümüzdeki günlerde başlayacağız. Karacaören Mahallesi’nde ise Temmuz ayında ilk temel atılacak. İnşaatları yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz.”