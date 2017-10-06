İlk metro ihracatı Bozankaya’dan

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Veysel Yayan, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve Ostim Başkanı Orhan Aydın, Bozankaya firmasının ASO 1. OSB’de yer alan tesislerini ziyaret ederek, üretimle ilgili bilgi aldılar.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ramazan Yıldırım’ın da yer aldığı ziyarette, Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay firmanın ürünleri ve üretim kapasitesi hakkında bilgi verdi. Müsteşar Dr. Veysel Yayan, Belçika’nın Kortrijk şehrinde düzenlenecek Busworld 2017 Europe Fuarı’nda lansmanı yapılacak olan yeni nesil elektrikli otobüsü ve Tayland’ın başkenti Bangkok’a Green Line Metro Projesi için ihraç edilecek araçları inceledi. Yayan, bu üretimlerle Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu bir alanda ihracatçı olmanın önemine dikkat çekti ve firmayı tebrik etti.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Bozankaya tarafından Bangkok’a yapılacak Green Line Projesi, 68,25 kilometre hat uzunluğu ve bu hat üzerinde yer alacak 59 metro istasyonundan oluşacak. Bu hatta hizmet verecek 22 trenin her biri 4 metro aracından oluşacak. 1,840 kW güçle çalışan bu trenler, azami 80 km/s hızla yol alabilecek ve tek seferde bin 596 yolcu taşıyabilecek. Araçların üretimine Bozankaya’nın Ankara Sincan’daki tesislerinde bir süre önce başlandı. 2018’de başlayacak ve 2019 yılında son teslimatların yapılacağı proje ile ciddi bir teknoloji transferi gerçekleşmiş olacak. Bu uluslararası ortaklık vesilesiyle alanında 100 yılı aşkın tecrübesi bulunan bir dünya devinden daha önce çeşitli ulaşım aracı projelerinde uzmanlaşmış olan tasarım, üretim, test ve devreye alma ekipleri olan Bozankaya’ya ciddi bir ‘know-how’ aktarımı gerçekleşmiş olacak.