İlk yüzde 100 elektrikli otobüs Ankara’dan

Ankara üç kıtada raylı sistem ve toplu taşıma araçları tasarım ve üretimi yapan Türk firması Bozankaya’yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, fabrika üretim alanlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı. 63. Hükümet Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yıldırım Ak ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yardımcısı Kadir Başar’ın da katıldığı ziyarette konuşan Topçu, “Terörün dayatmalarına rağmen Mustafa Kemal’in hedeflediği gibi yüzde 100 Türk üretimi olan, yerli ve milli olan ‘E-Karat’ isimli otobüs adını Orta Asya’da yetişen bir attan alıyor. Bu ismi taşıması mutluluk verici. Burada yapılanları takdirde karşılıyor ve tüm arkadaşlarımıza Türk milleti adına teşekkür ediyorum”diye konuştu.

1500 KİŞİYE İSTİHDAM

Üretim sahasını gezen ve üretim bandında çalışanlarla sohbet eden Yalçın Topçu, tesiste yaklaşık bin 500 kişiye istihdam sağlandığının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Topçu, “Burada üretilen otobüsü deneme imkanı bulduk. Gerçekten çok rahat ve güzel araçlar. Burada üretilen araçların hem ülke içerisinde hem de Avrupa’nın birçok önemli şehirlerinde kullanılıyor olması bizleri çok mutlu ediyor. Nasıl ki Milli Mücadele’de Nene Hatun'larımız gece gündüz demeden cepheye mermi taşıdı şimdi de bilim ve teknoloji savaşıyla karşı karşıyayız. Yine eskiden olduğu gibi kadınımızla erkeğimizle mücadele ediyoruz. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Nilhan Enginyurt Kuyumcu’nun başarısını da buna benzetiyor ve takdir ediyorum” dedi.

TAYLAND’A METRO

Bu yıl içinde Ankara’daki tesislerinde üretimine başlanacak olan 88 adet metro aracını 2018 yılından itibaren Tayland’a sevk edeceklerini belirten Aytunç Günay, ‘88 adet metro aracının teslim edilmesiyle birlikte ülkemizin raylı sistem alanındaki ilk ihracatını da gerçekleştirmiş olacağız. Son 1 yıl içinde 4 tane patent başvurusu, 2 tane de tasarım tescilinde bulunduk. 75 teknik personelimizle 2016 yılında AR-GE çalışmalarına 15 milyon TL bütçe ayırdık. Türkiye’nin saygın üniversiteleri ile yoğun işbirliklerimiz sürüyor. 2 yılda 8’i kamu destekli, toplam 14 tane AR-GE projesine imza attık" dedi.

"Günde bir metro aracı üretiyoruz"

Bozankapya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, raylı sistemler ve toplu taşımacılık alanında Ankara’da üretimlerine devam eden, Türkiye’nin ilk yerli trambüs, yerli tramvay ve yerli elektrikli otobüs üretici olduklarını belirterek, ‘Şimdiye kadar Türkiye’de 4 tesiste toplamda 150 milyon TL yatırım yaptık. 2017 yılında 200 milyon TL ilave yatırım ile Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde 100 dönüm alan üzerine raylı sistemler ve elektrikli otobüs montaj fabrikamıza ek olarak 6.000 m2 büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük raylı sistem boyahanesini ekledik. Tesisimiz şu anda günlük 1 metro/hızlı tren aracı üretim kapasitesine ulaştı’ açıklamasında bulundu.