İmalat sanayi kobilerine 1 milyon TL destek

Üretim Reform Paketi ile sanayicilerin lehine olumlu gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, “KOSGEB’in İmalat Sanayisine yönelik ilk kez çağrıya çıkması bunun en büyük göstergesi. İmalat sanayisinin orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelerimize 300 bin lirası hibe olmak üzere 1 milyon TL destek veriyor olması sanayicilerimizin elini güçlendirecek” diye konuştu. Ankara Sanayi Odası ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından düzenlenen “Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının Arttırılması” konulu proje çağrısı Ankaralı sanayicilere tanıtıldı. Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, “Üzerinde uzun zamandır çalışılan Üretim Reform Paketi ile sanayicilerimizin lehine olumlu gelişmeler yaşanıyor. KOSGEB’in İmalat sanayisine yönelik ilk kez çağrıya çıkması bunun en büyük göstergesi. İmalat sanayisinin orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelerimize 300 bin lirası hibe olmak üzere 1 milyon TL destek veriyor olması sanayicilerimizin elini güçlendirecek. Bu kapsamda KOSGEB’in imalat sanayi KOBİ’lerine yönelik yapmış olduğu çalışmaları takdirle karşılıyor, sanayicilerimizin KOSGEB desteklerinden faydalanmalarını umut ediyorum” dedi.

SON TARİH 20 EKİM KOSGEB

Bilgi Yönetimi ve Karar Destek Dairesi Başkanı Erdal Çınar ise yaptığı konuşmada, proje çağrısı ile işletme başına 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon TL’ye kadar destek verildiğini bildirdi. Çınar, proje çağrısı için son başvuru tarihinin 20 Ekim olduğunu belirterek, başvuracak tüm işletmelerin bilanço esasına göre defter tutması ve 2016 yılı Kurumlar ya da Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi zorunlu olduğunu kaydetti. KOSGEB Sincan Müdürü Ahmet Koç ise katılımcılara projenin detayları hakkında bir sunum gerçekleştirdi