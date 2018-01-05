İmam Hatip’ten örnek proje
Sosyal sorumluluk projeleriyle fark yaratan Kahramankazan Belediyesi ve Kahramankazan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri örnek bir projeye imza attı.
Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşları unutmadılar
Öğrenciler, ilçede yaşayan hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerini periyodik olarak temizleyen belediye ekiplerine yardım etti. Ekiplerle birlikte öğrencileri karşılarında gören vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.
FAYDALI BİR PROJE
Değerler eğitimi kapsamında çocukların sosyal ve kültürel gelişimini sağlamayı, çocuklarda yardımlaşma ve temizlik duygusunu artırmayı hedefleyen okul yönetimi, Kahramankazan Belediyesi işbirliği ile bir proje gerçekleştirmek istedi. Belediye temizlik ekipleri ile birlikte öğrencileri karşılarında gören hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Proje kapsamında ayrıca öğrencilere kişisel, sınıf ve çevre temizliği konularında da bilgi verildi. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, böylesine anlamlı bir projenin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm öğretmen ve belediye yetkilileriyle projeye destek veren öğrencilere teşekkürlerini iletti. Projenin oldukça faydalı olduğunu ifade eden Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, “Çocuklarımıza yardımlaşmanın ve temizliğin en iyi şekilde anlatıldığı bu projenin faydalı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
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