İnşaat sektörü yenilikçiyi sever

Şu an 200 binlerde olan firma sayısının 6-7 binlere düşmesinin öngörüldüğünü belirten YP İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Osman Cem Çankaya, “Firmaların ayakta kalmak için kendilerini çok hızlı şekilde revize etmesi gerekiyor” dedi. Ekonominin bel kemiği inşaat sektörünün, her gün gelişen ve çeşitlenen firmalarıyla büyümeye devam ettiğine dikkati çeken Çankaya, “Geçtiğimiz yıl sektörde 20. yılımızı kutlamanın haklı gururunu yaşadık. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerle de sektörü çok sayıda yenilikle tanıştırdık. Süreci yakından takip eden bir firmayız. Eskiden konut alıcısı ağırlıklı olarak ne kadar prim elde ettiğine bakardı. Ama artık daha çok sosyal ve çevresel etkilere önem veriyor. Klasik apartman dairelerine neredeyse bakan kalmadı. Kenar semtlerde bile konut alıcısı güvenlikli, çocuk oyun alanlı, kapalı otoparklı konut projesi istiyor. Bu sosyolojik olguyu sektör temsilcilerinin çok iyi etüt etmesi gerekiyor. Sadece bu da değil, artan rekabet nedeniyle artık pazarlama stratejilerinin iyi kurgulanması, mimari taleplerin detaylı incelenmesi gerekiyor” diye konuştu.