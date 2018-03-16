İnşaatçılarda Velioğlu güven tazeledi

ANKESOB Başkan Vekili Hasan H. Çavuşculu›nun Divan Başkanlığı’nı yaptığı Genel Kurulda tek listeyle gidilen seçimde mevcut Başkan Ali Hikmet Velioğlu, kullanılan oyların tamamını alarak, yeniden seçildi. 1983 yılından itibaren kurucuları arasında yer aldığı odada 35 yıldır başkanlık görevini yürüten Velioğlu, 4 yıl daha görev yapacak. Velioğlu, üyelere katılımlarından dolayı teşekkür ederek, genel kurul sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. Velioğlu, “Mesleğimizin çok fazla zorluğu var. Fakat, birlikte bugüne kadar Türkiye’ye örnek teşkil edecek güzel işler yaptık. Bundan sonra da her koşulda birlik ve beraberlik içerisinde üyelerimizin ve sektörümüzün sorunlarını çözmek için çalışmalarımız devam edecek. Çalışmalarımızla inşallah üyelerimizin menfaatlerini daha iyi yerlere getireceğiz” dedi.

Ankara İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Olağan Genel Kurulunda tek liste ile gidilen mevcut Başkan Ali Hikmet Velioğlu, yeniden seçildi.