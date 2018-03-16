Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

İnşaatçılarda Velioğlu güven tazeledi

Ankara İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı, ANKESOB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ANKESOB Başkan Vekili Hasan H. Çavuşculu›nun Divan Başkanlığı’nı yaptığı Genel Kurulda tek listeyle gidilen seçimde mevcut Başkan Ali Hikmet Velioğlu, kullanılan oyların tamamını alarak, yeniden seçildi. 1983 yılından itibaren  kurucuları arasında yer aldığı odada 35 yıldır başkanlık görevini yürüten Velioğlu, 4 yıl daha görev yapacak. Velioğlu, üyelere katılımlarından dolayı teşekkür ederek, genel kurul sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. Velioğlu, “Mesleğimizin çok fazla zorluğu var. Fakat, birlikte bugüne kadar Türkiye’ye örnek teşkil edecek güzel işler yaptık. Bundan sonra da her koşulda birlik ve beraberlik içerisinde üyelerimizin ve sektörümüzün sorunlarını çözmek  için çalışmalarımız devam edecek. Çalışmalarımızla inşallah üyelerimizin menfaatlerini daha iyi yerlere getireceğiz” dedi.

Ankara İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Olağan Genel Kurulunda tek liste ile gidilen mevcut Başkan Ali Hikmet Velioğlu, yeniden seçildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Siviller Afrin´den kaçıyor

Siviller Afrin´den kaçıyor

Bilinmeyen hikayeleriyle dünyanın en büyük 25 derbisi

Bilinmeyen hikayeleriyle dünyanın en büyük 25 derbisi

O liste açıklandı…İşte Türk ordusunun gücü

O liste açıklandı…İşte Türk ordusunun gücü

Dünyanın en zengin takım sahipleri

Dünyanın en zengin takım sahipleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA