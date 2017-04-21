Son Dakika Haberleri E-gazete 21Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

‘İnsaf et israf etme’ kampanyası

Ümitköy semtinde faaliyetini sürdüren Z Kuşağı Eğitim Kurumları (Yalçın Tamer Anadolu Lisesi) öğrencileri, dünya insanlığı adına önemli bir kampanya başlattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

“İnsaf Et, Eğmeğini İsraf Etme” kampanyasını başlatan öğrenciler, hazırladıkları resimli ve uyarı yazıları bulunan dövizler ile topluma çeşitli mesajlar verdiler. 

Kampanyalarını  yaptıkları açıklama ile duyuran öğrenciler, ülke ve yerel yöneticilere de israf konusunda duyarlılık yaratacak etkinlikler oluşturmaları ve toplumu bilgilendirme çalışmalarında süreklilik kazandırmaları çağrısında bulundular.

Türkiye’de birçok alanda İsraf etmenin had safhada olduğuna dikkat çeken öğrenciler; bu israfların tamamının bilgisizlikten kaynaklandığına işaret ettiler. Öğrenciler, üretilen ekmeklerin günde 6 milyonunun çeşitli sebeplerle çöpe atıldığına vurgu yaptılar.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bir anda Beyaz Saray toplantısına girdi

Bir anda Beyaz Saray toplantısına girdi

Etnospor Kültür Festivali göz kamaştıracak

Etnospor Kültür Festivali göz kamaştıracak

Helikopter kazasındaki enkaza böyle ulaşıldı

Helikopter kazasındaki enkaza böyle ulaşıldı

İstanbul'a 5 yeni metro hattı müjdesi

İstanbul'a 5 yeni metro hattı müjdesi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA