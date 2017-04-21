‘İnsaf et israf etme’ kampanyası
Ümitköy semtinde faaliyetini sürdüren Z Kuşağı Eğitim Kurumları (Yalçın Tamer Anadolu Lisesi) öğrencileri, dünya insanlığı adına önemli bir kampanya başlattı.
“İnsaf Et, Eğmeğini İsraf Etme” kampanyasını başlatan öğrenciler, hazırladıkları resimli ve uyarı yazıları bulunan dövizler ile topluma çeşitli mesajlar verdiler.
Kampanyalarını yaptıkları açıklama ile duyuran öğrenciler, ülke ve yerel yöneticilere de israf konusunda duyarlılık yaratacak etkinlikler oluşturmaları ve toplumu bilgilendirme çalışmalarında süreklilik kazandırmaları çağrısında bulundular.
Türkiye’de birçok alanda İsraf etmenin had safhada olduğuna dikkat çeken öğrenciler; bu israfların tamamının bilgisizlikten kaynaklandığına işaret ettiler. Öğrenciler, üretilen ekmeklerin günde 6 milyonunun çeşitli sebeplerle çöpe atıldığına vurgu yaptılar.
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