İş dünyası 2018’de de büyüme bekliyor
İş dünyasının Ankara temsilcileri yeni yıla umutlu giriyor. 2017’de yaşanan sıkıntılara rağmen gerçekleşen büyümenin 2018’de de devam edeceğini bekleyen iş dünyası, büyümenin devamlılığı için kolları sıvadı...
BÜYÜME RAKAMLARI 2018 İÇİN UMUT OLDU / Emre Altındağ
Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 11.1 büyümesinin ülkenin geleceği için sevindirici olduğunu söyleyen Ankara Genç İş Adamları Derneği (ANGİAD) Başkanı Emre Altındağ, “Son dönemlerde açıklanan büyüme rakamlarını mutlulukla karşılıyoruz. Büyüme rakamları, iş dünyasında 2018 için umut oldu” dedi.
Çift haneli büyüme rakamlarından her kesimin memnun kaldığın söyleyen Altındağ, “Yıl sonunda da büyüme oranları yükselerek devam edecek. 15 Temmuz sonrası yaşanan sıkıntıları atlatan Türk ekonomisi, güçlenerek 2018’e giriyor. Önemli olan bu büyümeyi sürdürebilmek. İş adamları olarak 2018’den çok umutluyuz” diye konuştu.
BASİAD: 2018 SEKTÖRLERİ GÜLDÜRECEK / Hacı Ali Yücel
Üçüncü çeyrek büyümesinin Türkiye ekonomisinin önümüzdeki yıl da büyüyeceğinin işareti olduğunu söyleyen Başkent Sigorta Acentecileri Derneği (BASİAD) Başkanı Hacı Ali Yücel, “2018 yılının tüm sektörlerin yüzünü güldürecek” diye konuştu. Türkiye’nin kendi iç dinamikleriyle büyümeye devam edeceğini kaydeden Yücel, 2017 yılında yaşanan sıkıntıları yeni yılda yaşamak istemediklerini söyledi.
1905 AGS: BÜYÜME DEVAM ETMELİ / Özgür Savaş Özüdoğru
ANKARA Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (1905 AGS) Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, açıklanan üçüncü çeyrek rakamlarının iş dünyası için motivasyon olduğunu, geleceğe umutla baktıklarını söyledi. Türkiye’nin yaşadığı olumsuzluklara rağmen büyük bir büyüme gerçekleştirdiğini belirten Özüdoğru, “Ülkenin orta gelir grubundan çıkması gerek. Dünya pazarında yer edinmek için milli ve yerli üretim şart. Türkiye ekonomisini daha iyi yerlere getirmek için hammadde kullanımında yerli kaynakların teşvik edilmesi gerek. Büyüme hedeflerini gerçekleştirmek, dünya ekonomisinde yerimizi almamız için teknoloji üretmeliyiz. Dünya, Endüstri 4.0 etrafında şekillenirken, Türkiye bu sisteme geçen ilk ülkeler arasında yerini almalı” diye konuştu.
ÇANKAYA: İNŞAAT SEKTÖRÜ KAZANDIRACAK / Osman Cem Çankaya
YP İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Osman Cem Çankaya, 2017’de de nitelikli inşaat projelerine yatırım yapanların kazandığını belirterek, “İnşaat sektörü, birbiri ardına gerçekleşen yatırımlarla bu yıl en fazla konuşulan sektör olmayı başardı. ‹Fark ve farkındalık yaratma’ felsefesiyle kurguladığımız projelerimizle yolumuza ödün vermeden devam edeceğiz. Çünkü 2018 yılı sıradanın dışında kalanların yılı olacak” diye konuştu.
EMSİAD: YERLİ ÜRETİM EKONOMİYİ GÜÇLENDİRİR / Deniz Karamercan
Türkiye'nin beklentilerin üzerinde bir büyüme yakaladığını kaydeden Elektrik Malzemeleri Satıcıları İşadamları Derneği (EMSİAD) Deniz Karamercan, Türkiye ekonomisindeki büyümenin 2018’de de devam edeceğine inandıklarını söyledi.
Yerli üretim oranlarındaki artışın ekonomi üzerinde olumlu etki yaratığını dile getiren Karamercan, üçüncü çeyrekte yaşanan yüzde 11.1’lik büyümeyle Türk ekonomisinin büyük sınavı başarıyla geçtiğini dile getirdi. Karamercan, Türkiye ekonomisini daha iyi yerlere getirmek için hammadde kullanımında yerli kaynakların teşvik edilmesinin önemli olduğunu söyledi.
ANGİKAD: BÜYÜME DEVAM ETMELİ / Yeşim Belli
Dünyadaki ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye’nin üçüncü çeyrekte yüzde 11.1’lik büyüme gerçekleştirmesinin başarı olduğunu dile getiren Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği (ANGİKAD) Başkanı Yeşim Belli, “Önümüzdeki yıllarda ekonomik kalkınma içinde kadın girişimcilere daha fazla fırsat verilmeli” dedi. Açıklanan rakamların umut vaat ettiğini söyleyen Belli, yeni yılda girişimci kadın sayını artırmaya yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.
USLU: EN BÜYÜK İLAÇ DİNAMİZM / Selahattin Uslu
Türk ekonomisinin bu yıl güçlü bir büyüme performansı gösterdiğinin belirten İntegra Yapı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Uslu, inşaat sektörünün katkısıyla büyümenin gelecek yılda da devam edeceğini söyledi. Uslu, “Siyasi açıdan dingin, sektörel açıdan dinamik geçen bir 2018 ile büyüme rakamlarının yüzde 7›lere ulaşması mümkün. Son yıllarda Başkent›in yeni kimlik lokasyonlarında 10 yıl sonrasının beklentilerine cevap verecek nitelikte konut projeleri üretiliyor. 2018’de inşaat sektörünün kalbi, Northland Ankara projemizin yükseldiği bölge olan Ovacık başta olmak üzere, yeni cazibe merkezlerinde atacak” dedi.
BESA: BÜYÜME TRENDİ SÜRECEK / Efe Bezci
BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, 2018’de de huzur ortamının korunacağını dile getirdi. Yeni yatırımlarla hareketlenen sektöre katkı sağlamaya devam edeceklerini söyleyen Bezci, “Gelecek yıl için en önemli sorunlardan biri enflasyon olacak. Fakat ülkemiz büyüme trendini sürdürecek. Dövizdeki hareketlenme 2018’de de sürecek gibi görünse de, biz yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.
İPEK: KUR SEVİYELERİ DÜŞECEK / AHMET İPEK
İPEKTAŞ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İpek, 2017’deki tüm olumsuzluklara ve kur dalgalanmalarına rağmen 20 yıllık firmalarının büyük yatırımlara hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Kur dalgalanmalarının yapı ve malzeme sektörünü olumsuz etkilediğini dile getiren Ahmet İpek, “2017’de yaşanan yukarı yönlü ivme, 2018’de yönünü aşağıya çevirecek. İnşaat sektöründe var olan ilerleme katlanarak artacak. Sektörün ekonomiye kazandırdığı ivmeye katkı sağlamaya 2018’de de devam edeceğiz” diye konuştu.
KURU: ÖNCÜ SEKTÖR OLACAĞIZ / Cemal Kuru
ICK Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kuru, “Bu yıl İCK Yapı açısından da verimli, gelecek için heyecan veren projelere başladığımız bir yıl oldu. İCK Yapı olarak projelerimizi her zaman dönemin popüler mimarisini göz önünde bulundurarak kurguladık. 2017’de 2016’nın kasveti ve olumsuzluklarını üzerimizden attık. 2018 huzurlu ve Türkiye için önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olacak” dedi.
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