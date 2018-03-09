İşadamlarına pazarlama dersi
Ankara Ticaret Odası, Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği iş birliğiyle düzenlediği ATO Akademi Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları etkinliğinde Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Pirtini’yi üyeleriyle buluşturdu.
Prof. Pirtini, “21. Yüzyılda Pazarlama” başlıklı sunumunda, Türkiye’nin refahı ve geleceği için iş adamlarının nasıl bir yol izlemesi gerektiğini anlattı. Mobil iletişim çağı yaşandığını belirten Pirtini, “Öğrencilerimin yarısı sabah yüzünü yıkamadan önce sosyal medyaya bakıyor. Mobil cihazı olan insan sayısı diş fırçası olan insan sayısından daha fazla. Alışkanlıklar değişiyor. En iyi arkadaşınız artık açık ara akılı telefonunuz. Bu dünyayı okumak, bu dünyaya göre ticaret yapmak zorundayız” dedi. Dünya nüfusunun yarısından fazlasının 30 yaşının altında olduğuna belirten Pirtini, “Koku duyunu mu teknolojini mi feda ederdin?” sorusuna milenyum neslinin yüzde 53’ünün “Koku duyumu” cevabını verdiğini söyledi” diye konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.