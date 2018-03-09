İşadamlarına pazarlama dersi

Prof. Pirtini, “21. Yüzyılda Pazarlama” başlıklı sunumunda, Türkiye’nin refahı ve geleceği için iş adamlarının nasıl bir yol izlemesi gerektiğini anlattı. Mobil iletişim çağı yaşandığını belirten Pirtini, “Öğrencilerimin yarısı sabah yüzünü yıkamadan önce sosyal medyaya bakıyor. Mobil cihazı olan insan sayısı diş fırçası olan insan sayısından daha fazla. Alışkanlıklar değişiyor. En iyi arkadaşınız artık açık ara akılı telefonunuz. Bu dünyayı okumak, bu dünyaya göre ticaret yapmak zorundayız” dedi. Dünya nüfusunun yarısından fazlasının 30 yaşının altında olduğuna belirten Pirtini, “Koku duyunu mu teknolojini mi feda ederdin?” sorusuna milenyum neslinin yüzde 53’ünün “Koku duyumu” cevabını verdiğini söyledi” diye konuştu.