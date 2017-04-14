İşadamlarının çevre duyarlılığı

YADSİAD’ın Yıldıray Yoldar Başkanlığındaki Yönetim Kurulu, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi’yi ziyaret etti. Ziyarette yatırımcı işadamları, doğa turizmi ve ormanlar adına oluşturulacak projeler için sorularını ve beklentilerini aktardı.

Yatırımcı ve Sanayici İşadamları Derneği (YATSİAD) Yönetim Kurulu, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi’yi makamında ziyaret etti. YATSİAD Başkanı Yıldıray Yoldar ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri ziyaretlerinde Türkiye’de yatırımların gerçekleşirken doğa ile barışık bir yol izlenmesi gerektiğini söyledi. Yoldar, dünyada tüm yatırımların gerçekleşirken mutlak suretle çevre faktörlerinin göz önüne alınarak yaşama geçtiğini vurgulayarak, “Bizde maalesef bu kural tam olarak uygulanmadı. Çevre ikinci plana atıldı. Ancak YATSİAD olarak diyoruz ki artık bu böyle olmamalı. Çevreye zarar veren yatırımlara kesinlikle izin verilmemeli. Bu konuda çok ciddi yaptırımlar gerçekleşmeli” dedi.

DOĞA TURİZMİNE KATKI

Ülkemizde sahip olan doğal değerlerin yeni farkına varıldığını savunan Yoldar; şunları söyledi:

“ Bugünkü ziyaretimizin temel sebebi, ormanlarımızla ilgili yapabileceğimiz yatırımlar. Ülke olarak değerlerimizin yeni farkına varıyoruz. Bizler de yatırımcı ve sanayiciler olarak, gelecekteki projelere katkı sağlamak istiyoruz. Doğa turizmini de geliştirmek adına atılacak her adıma hazırız. Dünyada doğa turizmi bu kadar gelişirken maalesef ülkemizde bu alan geri planda kalmıştır. Bu konuda Bakanlığımızın yönlendirmeleri bizim için çok önemli”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, Bakanlığın yeni proje ve faaliyetlerinden bahsederek;”Sizleri burada görmekten mutluluk duyduk. Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın Türkiye çapında ve Ankara ilimizde birçok yatırımları, birçok faaliyetleri var. Sizlerin ziyaretleri vesilesi ile bu projeleri daha da geliştireceğiz” diye konuştu.