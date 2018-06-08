İstanbul’daki Ankaralılar aynı sofrada buluştu

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftarda Ankaralılar hep birlikte oruçlarını açtı. Samimi bir atmosferde geçen iftar programında hemşehriler sohbet ederek hasret giderme fırsatı buldu. Başkan Ertürk de masaları tek tek gezerek yemeğe katılanlarla yakından ilgilendi.

VAKİT TÜRKİYE VAKTİ

İftara katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ertürk, emeği geçenlere teşekkür etti. Ertürk, “Sizlerle bir arada olmaktan oldukça mutluyum. Ankaralılar olarak bu güzel ortamda hasret giderme fırsatı bulduk. Allah bu birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Nasıl ki 15 Temmuz’da hep birlikte ülkemizi işgal etmeye, vatanımızı parçalamaya, devletimizi bölmeye, bayrağımızı indirmeye, seçilmiş Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve hükümeti devirmeye çalışanlara karşı dimdik durduysak, İnşallah 24 Haziran’da da yine yalnızca aziz milletimizin değil tüm İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanı’mız Erdoğan’a sahip çıkacağız. Vakit İstanbul’da yaşayan Ankaralıların vaktidir. Vakit Türkiye vaktidir” diye konuştu.