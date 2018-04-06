İşte Ankara’nın doğal güzellikleri

Hafta sonu ve tatil günlerinde keyifle zaman geçirilebilecek yemyeşil doğa ve eşsiz manzaralara sahip güzellikler, Başkentlileri bekliyor. Ailecek keyifle gezilebilecek, çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapacak bu güzellikler, yakın mesafesiyle de Ankaralılara ulaşımda zaman kazandırıyor. Ankara’ya 30 kilometre uzaklıkta Kızılcahamam’da bulunan saklı bir cennet aslında Şahinler Tabiat Parkı, zengin orman varlığı ile görenleri büyülüyor. Yaz kış yapraklarını dökmeyen karaçam ve sarıçam ile kayın, meşe, ardıç ağaçlarıyla kaplı bölgede yürüyüş ve spor yapmak ayrı bir keyif sunuyor.

SİNCAP, TAVŞAN VE ÖRDEKLERLE DOLU

Doğal gölet ile yaz, kış ve bahar aylarında farklı bir görsel şölene ev sahipliği yapan Şahinler Tabiat Parkı; eğreltiotu, çayırotları, ısırgan, kuşburnu, orman sarmaşığı gibi çok sayıda bitkiyi de bir arada görebileceğiniz nadide yerlerden. Volkanik tüf ve andezitlerden oluşan bölge ayrıca yaban hayatı ile de dikkat çekiyor. Tilki, çakal, sansar, sincap, tavşan, kurt ve kekliklerin yer aldığı parkta piknik ve kamp da yapabilirsiniz. Mevsimine göre çiçek bahçesine dönüşen Şahinler Tabiat Parkı’nda mis gibi bir havada, sakinlik içinde huzuru bulabilirsiniz.

BALIK KEYFİ İÇİN KAYIKBAŞI

Ankara’ya yaklaşık 2 saat uzaklıkta yer alan Nallıhan ilçesi, doğa harikası birçok mekanın da toplandığı adres. Nallıhan’ın Sarıyar Mahallesi’nde yer alan Kayıkbaşı Mevkii, yemyeşil doğasıyla ziyaretçilerine huzur veren bir mesire alanı… Balıkçı tekneleriyle dolu gölde balık avlamak ise ayrı bir keyif... Baraj gölü etrafında bol bol oksijen alarak yürümek, spor yapmak isteyebilirsiniz.

NALLIHAN KUŞ CENNETİ

Gökyüzünde uçan kuşların sesleriyle hem görsel hem de işitsel bir şölene şahitlik etmek isterseniz gideceğiniz adreslerden biri de 180’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Nallıhan Kuş Cenneti. Nallıhan Kuş Cenneti, kuşların doğal yaşam alanlarını kamera sistemiyle 24 saat izleme imkanı veriyor.

Yürüyüş yolları sayesinde çok sayıda farklı kuş türünü özellikle de soyu tükenmekte olan kara leyleği görebileceğiz 425 hektarlık bölge, 1994 yılından itibaren koruma altında.

UYUZSUYU ŞELALESİ

Başkent’e 200 kilometre uzaklıktaki Uyuzsuyu Şelalesi, her yıl mart aylarının ortasından itibaren 60 metre yükseklikten akarak artan su miktarı ile otoğrafçıların uğrak yeri… Sarıçalı Dağı eteğinde yer alan ve yıl boyu 36 derece su sıcaklığı ile dikkat çeken Uyuzsuyu Şelalesi, eşsiz güzelliği ve huzur veren doğasıyla trekking yapanların da gözdesi.