İstihdam seferberliğine Astor’dan destek

Seferberlik kapsamında yakın zamanda iş dünyasından 1.1 milyon yeni istihdam sözü geldi. Bu kapsamda Türkiye’nin dünya devleri ile mücadele eden firması ASTOR Transformatör son 2 ayda bünyesine 100 yeni çalışan istihdam etti. Böylelikle çalışan sayısını yaklaşık yüzde 30 arttıran ASTOR, 150 milyon liralık yeni fabrika yatırımı ile dolaylı olarak da yaklaşık 150 kişiye istihdam sağlıyor, fabrika tamamlandığında 700 kişiye istihdam sağlanacak. 4 yıl gibi kısa bir süre içerisinde ikinci fabrika ihtiyacı doğmasının Astor’un büyüme hızını gösterdiğini belirten Enver Geçgel, “Astor şu anda yeni personel alımı ile 480 kişilik çok büyük bir aile oldu” diye konuştu.