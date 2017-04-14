Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

İstikrarda kazanan Beypazarı oldu

Beypazarı Belediyesi olarak Başkan Tuncer Kaplan’ın göreve geldiğinden bu zamana kadar 134 yılın en büyük araç yatırımı yaptı ve belediye filosun da bulunan bütün araçları yenilemiş oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Belediye Başkanı Kaplan, ilçeye yaptığı yatırımları ve hizmetleri daha hızlı yapmak için araç filosunu güçlendirdi. 5 iş makinası, 5 sıkıştırmalı çöp kamyonu, 5 damperli kamyon, 5 cenaze aracı, 3 otobüs, 1 ses yayın otobüsü, 7 kamyonet, 7 binek araç, 1 ambulans ve 2 minibüs olmak üzere toplamda 5.560,242 TL’lik araç yatımı yapılarak belediye bünyesindeki bütün araçlar yenilendi. Araçları inceleyen Başkan Kaplan, “Toplamda 48 yeni aracı belediyemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye ekiplerimizin çalışmalarına olumlu yönde katkı sağlayacak araçların hemşehrilerimize daha hızlı, güvenli, güçlü, kaliteli ve sürekli hizmet sağlamasını hedefliyoruz. Bununla da kalmayarak ilerleyen dönemlerde de araç takviyelerimiz devam 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: 15 Temmuz'da o hainler Cumhurbaşkanı'na, Başbakanı'na ateş açarken Kılıçdaroğlu'na yol açtılar

Başbakan Yıldırım: 15 Temmuz'da o hainler Cumhurbaşkanı'na, Başbakanı'na ateş açarken Kılıçdaroğlu'na yol açtılar

Adil Gür referandum anketini açıkladı! İşte son durum

Adil Gür referandum anketini açıkladı! İşte son durum

1000 yıllık mumyanın mezarından çıkanlar hayrete düşürdü!

1000 yıllık mumyanın mezarından çıkanlar hayrete düşürdü!

1.5 yıl başsız yaşayan horoz Mike

1.5 yıl başsız yaşayan horoz Mike

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA