İstikrarda kazanan Beypazarı oldu

Belediye Başkanı Kaplan, ilçeye yaptığı yatırımları ve hizmetleri daha hızlı yapmak için araç filosunu güçlendirdi. 5 iş makinası, 5 sıkıştırmalı çöp kamyonu, 5 damperli kamyon, 5 cenaze aracı, 3 otobüs, 1 ses yayın otobüsü, 7 kamyonet, 7 binek araç, 1 ambulans ve 2 minibüs olmak üzere toplamda 5.560,242 TL’lik araç yatımı yapılarak belediye bünyesindeki bütün araçlar yenilendi. Araçları inceleyen Başkan Kaplan, “Toplamda 48 yeni aracı belediyemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye ekiplerimizin çalışmalarına olumlu yönde katkı sağlayacak araçların hemşehrilerimize daha hızlı, güvenli, güçlü, kaliteli ve sürekli hizmet sağlamasını hedefliyoruz. Bununla da kalmayarak ilerleyen dönemlerde de araç takviyelerimiz devam