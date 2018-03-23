İtfaiyecilere asansörden kurtarma eğitimi

“Asansörden kurtarma teknikleri” konulu eğitimde, asansörün tüm teknik özellikleri hakkında bilgilendirilen Ankara İtfaiyesi personeli, asansörde kalan vatandaşların nasıl kurtarılması gerektiği konusunda da uygulamalı ders aldı. Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) tarafından Asansör Mesleki Yeterlilik Ünitesi’nde verilen eğitim programında, Asansör Eğitmeni Ergin Hiçyılmaz’dan ders alan itfaiye personeli, uygulamalı kurtarma operasyonlarına katıldıktan sonra sertifika da aldı. Asansörde kalan vatandaşın profesyonel şekilde kurtarılması konusunda ayrıntılı bir sunum yapan Eğitim Amiri Yasin Tahir Karaca, “Canlı hayatının söz konusu olduğu her yerde görev yapıyoruz” diye konuştu.