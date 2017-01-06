K-9’lara başarı sertifikası
BüyükşehirBelediyesi itfaiye Dairesi Başkanlığı, örnek bir projeye daha imza attı.
itfaiye Daire Başkanlığı, yurt dışında yaptığı araştırmalar sonucu bomba aramasına uygun cins ve yetenekte çok sayıda köpek arasından seçerek 1,5- 2 yaş arası 7 adet K- 9 bomba arama köpeği aldı. Başkanlığa bağlı köpek eğitim uzmanlarınca yetiştirilen köpeklerden 2’si ankara emniyet müdürlüğü Uyuşturucuyla mücadele Köpek eğitim merkezi’nce düzenlenen “Patlayıcı madde/silah mühimmat arama”kursuna katıldı.
54 AYLIK EĞİTİM ALDILAR
1.5 yaşlarındaki Belgiummalionus cinsi “Seepod” ile alman Çoban-Sable karışımı “Johny”, emniyet Genel müdürlüğü’nün Gölbaşı tesislerindeki Köpek eğitim merkezi’ndeki 4 aylık eğitim programını başarıyla tamamladı. ankara itfaiyesi’nin yurt dışından seçerek aldığı ve K- 9 bomba arama köpeği olarak hazırladığı 5 cins köpek ise nevşehir’de Jandarma Köpek eğitim merkezi’nde özel olarak açılan K-9 bomba köpeği eğitimi programına katılıyor
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