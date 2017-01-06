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K-9’lara başarı sertifikası

BüyükşehirBelediyesi itfaiye Dairesi Başkanlığı, örnek bir projeye daha imza attı.

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itfaiye Daire Başkanlığı, yurt dışında yaptığı araştırmalar sonucu bomba aramasına uygun cins ve yetenekte çok sayıda köpek arasından seçerek 1,5- 2 yaş arası 7 adet K- 9 bomba arama köpeği aldı. Başkanlığa bağlı köpek eğitim uzmanlarınca yetiştirilen köpeklerden 2’si ankara emniyet müdürlüğü Uyuşturucuyla mücadele Köpek eğitim merkezi’nce düzenlenen “Patlayıcı madde/silah mühimmat arama”kursuna katıldı.

54 AYLIK EĞİTİM ALDILAR 

1.5 yaşlarındaki Belgiummalionus cinsi “Seepod” ile alman Çoban-Sable karışımı “Johny”, emniyet Genel müdürlüğü’nün Gölbaşı tesislerindeki Köpek eğitim merkezi’ndeki 4 aylık eğitim programını başarıyla tamamladı. ankara itfaiyesi’nin yurt dışından seçerek aldığı ve K- 9 bomba arama köpeği olarak hazırladığı 5 cins köpek ise nevşehir’de Jandarma Köpek eğitim merkezi’nde özel olarak açılan K-9 bomba köpeği eğitimi programına katılıyor

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