Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Kadın girişimcilere belediyeden destek

Yenimahalle Belediyesi’nin Pandora: Kadın Girişimciliği için Avrupa’daki fırsatları keşfetme projesi kapsamında düzenlemiş olduğu bilgilendirme semineri, Kırıkkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Ankara Şubesi’nde gerçekleştirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İtalya-H.R.Y.O, İngiltere-UBELE ve Polonya-Autokreacja’nın da ortak olduğu seminere, Feminizm Derneği, Engelli Kadın Derneği, OSİAD Kadın Danışma Merkezi, Uçan Süpürge ve Türkiye Bilişim Derneği’nin üyeleri de katıldı. Kadın girişimciliği konusunda en iyi uygulamaları geliştirmeyi ve paylaşmayı hedefleyen projede dezavantajlı kadınlar için eğitim yolu geliştirmek, kadın girişimcilik ve ekonomik entegrasyon alanındaki en iyi uygulamaları paylaşmak ve kadın girişimcilik ruhunu artırmaya yönelik bilgiler verildi.

İNGİLTERE MODELİ KARŞILAŞTIRMA

Seminer, Yenimahalle Belediyesi Avrupa Birliği ofisi yetkililerinin kadınlar konusunda yapmış oldukları çalışmaları anlatmasıyla başladı. İngiltere’den gelen katılımcı Shirley Martin de Türkiye’de kadın alanında yapılan çalışmaları ve kadın sığınma evlerindeki gözlemlerini İngiltere modeli ile karşılaştırdı ve aradaki farklılıkları gözler önüne serdi. Seminer sonunda, katılımcıların öneri ve beklentilerini ortaya koydukları atölye çalışmaları da sunuldu. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'ClearScan' Atatürk Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

'ClearScan' Atatürk Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

Devlete borcu olanlar bugün son gün

Devlete borcu olanlar bugün son gün

Dışarıdan konteyner gibi görünüyor ama...

Dışarıdan konteyner gibi görünüyor ama...

Otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

Otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA