Kadın girişimcilere belediyeden destek

İtalya-H.R.Y.O, İngiltere-UBELE ve Polonya-Autokreacja’nın da ortak olduğu seminere, Feminizm Derneği, Engelli Kadın Derneği, OSİAD Kadın Danışma Merkezi, Uçan Süpürge ve Türkiye Bilişim Derneği’nin üyeleri de katıldı. Kadın girişimciliği konusunda en iyi uygulamaları geliştirmeyi ve paylaşmayı hedefleyen projede dezavantajlı kadınlar için eğitim yolu geliştirmek, kadın girişimcilik ve ekonomik entegrasyon alanındaki en iyi uygulamaları paylaşmak ve kadın girişimcilik ruhunu artırmaya yönelik bilgiler verildi.

İNGİLTERE MODELİ KARŞILAŞTIRMA

Seminer, Yenimahalle Belediyesi Avrupa Birliği ofisi yetkililerinin kadınlar konusunda yapmış oldukları çalışmaları anlatmasıyla başladı. İngiltere’den gelen katılımcı Shirley Martin de Türkiye’de kadın alanında yapılan çalışmaları ve kadın sığınma evlerindeki gözlemlerini İngiltere modeli ile karşılaştırdı ve aradaki farklılıkları gözler önüne serdi. Seminer sonunda, katılımcıların öneri ve beklentilerini ortaya koydukları atölye çalışmaları da sunuldu.