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Kadın kahramanlar sahnede canlandırıldı

Kurtuluş Savaşı’nda ‘Yavrularım anasız yaşar ama vatansız yaşayamaz’ diyerek cepheden cepheye koşan Nene Hatun, Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Komutanı iken Şırnak’ta şehit olan Yarbay Songül Yakut ile Hazreti Peygamberimiz’in (s.a.v) kızı Hz. Fatma’nın yaşamlarının anlatıldığı bir tiyatro gösterisi sergilendi.

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Kuşcağız Aile Yaşam Drama Grubu ve Hanımlar Lokali üyelerinin sahnelediği tiyatro oyunu büyük alkış alırken, üye kadınlar tarafından filme çekilen  ‘Anladım ki kadın olmak’ adlı kısa film gösterisi de ilgiyle izlendi.

KATILIM BELGELERİ VERİLDİ

Kadın temalı şiirlerin okunduğu etkinlikte Handan Karakuş’un yazdığı; ‘Biz kadınlar istersek eğer, küçücük bir maviden, kocaman bir gökyüzü yapabiliriz mesela, ya da minicik bir sarıdan sımsıcak bir güneş oluşturabiliriz’ adlı şiiri büyük beğeni topladı.Etkinlikte keyifli bir gün geçiren kadınlar, Türk Sanat Müziği hocalarından Özge Mermer’in seslendirdiği şarkılara da eşlik ettiler. Programın sonunda Kuşcağız Hanımlar Lokali’nde verilen drama, diksiyon, İngilizce ve bilgisayar kursuna katılan üyelere katılım belgeleri törenle verildi.

ÇOK ANLAMLI BİR OYUN

Anadolu’yu Anadolu yapan kahraman Türk kadınlarını anlatan bir başka oyunu da Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda Dikmen Hanımlar Lokali üyeleri ve personeli sahneledi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz’ın da izlediği tiyatro oyununu Drama Öğretmeni Elif Özer’in yazıp yönetirken, Afşin Karakayış, Derya Aksu ve Muzaffer Topal’ın müzikleriyle katkı sunduğu oyuna yoğun ilgi gösteren Başkentliler duygu dolu anlar yaşadı. Oyun sonunda ellerinde Türk bayraklarıyla sahneye çıkan oyuncular büyük alkış aldı.

Kuşcağız Aile Yaşam Drama Grubu ve Hanımlar Lokali üyelerinin sahnelediği tiyatro oyunu büyük alkış aldı.

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