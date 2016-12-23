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Kadın sağlığına interaktif destek

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) ile Bill ve Melinda Gates (GATES) Vakfınca, kadın sağlığı konularında üniversitenin uzmanları tarafından internet üzerinden yapılan interaktif canlı yayınlarla bilgilerin aktarıldığı proje hayata geçirildi.

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Projenin tanıtımı için üniversitede düzenlenen toplantıya, Rektör Prof. Dr. Haluk Özen, proje yetkilileri ve hekimler katıldı. Rektör Özen, yaptığı açıklamada, Hacettepe Teknokent bünyesinde yürütülmekte olan Herkes İçin Kütüphane Projesini destekleyen GATES Vakfı'nın, kadın sağlığı için gerçekleştirilen projeye de destek verdiğini bildirdi. Herkes İçin Kütüphane Projesi ile yaklaşık 200 belediye kütüphanesinin dijital erişim ile bağlandığını anlatan Özen, "Kadın Sağlığı Platformu, üye kütüphanelerimiz aracılığıyla kadın sağlığı konularında, Hacettepeli uzmanlar tarafından yapılan canlı yayınlarla kadınların doğru bilgilendirildiği, sözlü ya da yazılı sorularına yanıt alabildiği bir ortam sunuyor" dedi.  Proje kapsamında 11 webinar daha alanında uzman profesörlerce verilecek. 

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