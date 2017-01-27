Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Kadınlar için danışma noktası

Büyükşehir Belediyesi, ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı’  doğrultusunda, 5 ilçede 5 kadın danışma noktası açacak.kadına yönelik şiddet eğitimi almış uzmanlar, şiddet mağduru kadınlara destek sağlayacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan, "2017-2020 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı" toplantısında, kadına yönelik şiddetle mücadelede 3 yıllık yol haritası belirlendi.

Ankara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunu yaptığı toplantıda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İl Müdürlüğü, Ankara Valiliği, kamu kurumları, STK’lar, belediyeler ve üniversitelerin kadın sorunları uygulama ve araştırma merkezlerinden çok sayıda uzman katıldı. Tüm gün süren toplantıda, Ankara’da 3 yıl boyunca kadına yönelik şiddetle mücadele için yürütülecek faaliyetler görüşülerek son hali verildi.  Şubat ayından itibaren başlayacak çalışmalarla, şiddet mağduru kadın ve çocuklara çok daha kapsamlı ve sürdürülebilir destek sağlanması hedefleniyor.

5 İLÇEDE AÇILACAK 

 Belirlenen 2017-2020 İl Eylem Planı doğrultusunda, Ankara Büyükşehir Belediyesi,  Ayaş, Kazan, Hasanoğan, Çubuk ve Kalecik’te kadın danışma noktaları açacak. Kadın sığınma evinin kapasitesi artırılacak. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda kadın ticareti mağdurlarına da destek sağlayabilecek. Belediye bünyesinde yayınlanacak genelgeyle, şiddete farkındalık vurgusu yapılacak.  Parklar, kız öğrenci yurtları ve otobüs durakları daha güvenli hale getirilecek. Engelli kadınların erişimi kolaylaştırılacak. Erkek güvenlik görevlilerine, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri verilecek. Şiddetsiz bir toplum için hep beraber çalışmaya, zihniyet dönüşümüne ve dayanışmaya destek vermek isteyenler, hafta içi mesai saatlerinde 0 312 507 24 27 numaralı telefonu arayabilecek.  

11 UZMAN BAŞLADI

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Sığınmaevi, tüm bu hedeflerini gerçekleştirmek için meslek uzmanı sayısını da artırdı. 11 meslek uzmanı, kadına şiddetle mücadele alanında görevlerine başladı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Freni boşalan yolcu otobüsü kameralara yansıdı

Freni boşalan yolcu otobüsü kameralara yansıdı

Karnından çıkan şoke etti

Karnından çıkan şoke etti

Abdülhamid'in ABD'ye yaptığı yardım belgelendi

Abdülhamid'in ABD'ye yaptığı yardım belgelendi

İşte Oscar'ın en iyi film adayları

İşte Oscar'ın en iyi film adayları

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Yunanistan açıklaması

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA