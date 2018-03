Kadınlar isterse ve inanırsa her işi yapar

Yangınların ortasına korkusuzca dalıp hayat kurtaran itfaiye personeli Sultan Aktaş… Başkentlileri her gün bir uçtan bir uca taşıyan vatmanları Tuğba Çörtük ve Huriye Özçelik… Bomba arama ve asayiş köpekleri K9 eğitmenleri Elif Deveci ve Gülsen Yediparmak… Başkent’te huzur ve güvenliğin teminatı üniformalı Zabıtalar Pınar Azeritürk ve Belgin Yıldırım, Büyükşehir’in sultanlarından sadece bir kaçı…

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde pek çok birimde görev yapan ve işlerini hakkıyla yerine getiren bin 365 kadın personel, bir kez daha başarılarıyla tüm dünya kadınlarına örnek olduklarını göstermeye devam ediyor.

KORKUSUZ HAYAT KUTARICILARI

Osmanlı’da 1700’lü yıllarda tulumbacılar adıyla kurulan ve tarihi fotoğraflarda hep erkeklerden oluştuğu görülen itfaiyeciler, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda tamamen değişiyor. İtfaiye fotoğraflarında artık kadınlar da yer alıyor. 30 yaşındaki Sultan Aktaş, alevlerin arasına korkusuzca dalan ve hayat kurtaran Türkiye’deki müdahale personelinden sadece biri. 8 yıldır itfaiye personeli olduğunu ve mesleği ile gurur duyduğunu belirten Aktaş, “Ankara Üniversitesi’nde Arkeoloji eğitimi aldım. İtfaiyecilerin sadece yangına gittiğini düşünüyor, Ankara’da ne kadar yangın çıktığını bile bilmiyordum. Ama işe başlayınca anladım, burada işler çok başka. Ailem önce tedirgin oldu. ‘Başına bir şey gelir mi? Bir kadının yapacağı iş mi? diye. Ancak işi özümseyince bu işin tam kalbinde yer almak istedim ve onlar da bana destek oldular” dedi.

KOSKOCA TRENLERİ SÜRÜYORLAR

Başkentlileri her gün bir yandan bir yana taşıyan, en güvenilir ve hızlı toplu taşım araçlarının başında gelen metrolarda çalışan vatmanlar arasında da kadınları görmek mümkün. İki yıldır bu mesleği yapan Tuba Çörtük, “Annem en başta karşı çıktı. Ben yine de sınava girip, 6 ay eğitim aldım ve çok memnun kaldım. İlk başta etrafıma bahsetmemiştim, zamanla öğrendikçe herkes aramaya başladı. Hatta yurt dışından bile arayanlar oldu. Herkes çok enteresan buldu ve inanamadı hatta işe ilk başladığım zamanlarda bir erkek yolcu ‘Siz mi kullanacaksınız. Ben binmem’ deyince ben de ‘Buyurun inebilirsiniz isterseniz’ karşılığını vermiştim. Bence kadınlar her işi yapabilirler. İstedikten sonra yapılamayacak bir şey yok” diye konuştu..

K9’LARIN KADIN EĞİTMENLERİ

Parklarda, metrolarda, kurumlarda ve şehrin dört bir tarafında halkın huzur ve güvenliği için çalışan, ulusal ve uluslar arası arenalarda dereceler elde eden K9 köpeklerinin kadın eğitmenleri Elif Deveci de her gün yoğun bir mesaiyle çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi ANFA güvenlik personeli olan 25 yaşındaki Deveci, 3 bin 500 kişi arasından seçilerek, bu işe başladığını, ilk başlarda tüm çevresinin bu işi yapamayacağını düşündüğünü kaydederek, mesleğine olan sevgisini, “Başladıktan sonra bakış açıları tamamen değişti. Görünce bir erkekten daha çok yakıştığımı söylemeye başladılar. İsteyen her kadının her işi yapabileceğini kanıtlamış oldum. Köpeğim Sifot ile birlikte, 110 köpeğin katıldığı yarışmada Türkiye 2.’si oldum. Ben isteyen tüm kadınların bu iş de dahil tüm işleri başarabileceğine inanıyorum” diye konuştu.