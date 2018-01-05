Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Kadınlardan huzurevine ziyaret

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi üyesi bir grup kadın, Öğretmen Necla Kızılbağ Huzurevi’ni ziyaret ederek, yaşlılara moral verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ayyıldız Hanım Evi kursiyerleri sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Bu kapsamda Öğretmen Necla Kızılbağ Huzurevi’ni ziyaret eden kadınlar, huzurevi sakinleriyle keyifli bir gün geçirdi. Huzurevi sakinleriyle birlikte sohbet edip çeşitli aktivite yapan kadınlar, hazırlamış olduğu hediyeleri de yaşlılara vererek yaşlıların gönlünü aldı. Huzurevi sakinleri, bu tür ziyaretlerin kendilerine iyi geldiğini belirterek, “Pursaklar Belediye Başkanımıza ve ziyareti gerçekleştiren hanım kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Bu tür ziyaretler bize çok iyi geliyor. Her hafta gelmelerini istiyoruz” diye konuştular.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Hazinedar'ın görevden alınmasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Hazinedar'ın görevden alınmasına ilişkin açıklama

Bir seferde en çok bonservis ödenen Türk oyuncular

Bir seferde en çok bonservis ödenen Türk oyuncular

Münir Özkul vefat etti! Münir Özkul kimdir?

Münir Özkul vefat etti! Münir Özkul kimdir?

Apple'dan yeni itiraf: Tüm iOS cihazları etkilendi

Apple'dan yeni itiraf: Tüm iOS cihazları etkilendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA