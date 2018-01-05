Kadınlardan huzurevine ziyaret
Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi üyesi bir grup kadın, Öğretmen Necla Kızılbağ Huzurevi’ni ziyaret ederek, yaşlılara moral verdi.
Ayyıldız Hanım Evi kursiyerleri sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Bu kapsamda Öğretmen Necla Kızılbağ Huzurevi’ni ziyaret eden kadınlar, huzurevi sakinleriyle keyifli bir gün geçirdi. Huzurevi sakinleriyle birlikte sohbet edip çeşitli aktivite yapan kadınlar, hazırlamış olduğu hediyeleri de yaşlılara vererek yaşlıların gönlünü aldı. Huzurevi sakinleri, bu tür ziyaretlerin kendilerine iyi geldiğini belirterek, “Pursaklar Belediye Başkanımıza ve ziyareti gerçekleştiren hanım kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Bu tür ziyaretler bize çok iyi geliyor. Her hafta gelmelerini istiyoruz” diye konuştular.
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