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Kahramankazan Belediyesi’ne yeni logo

Kahramankazan Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kazan’ın adının “kahraman” unvanına layık görülerek Kahramankazan olarak değiştirilmesinin ardından, başlattığı yeni logo çalışmalarını tamamladı.

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“Yükselen yıldız Türkiye, yükselen yıldız Kahramankazan” ana temasının işlendiği yeni logo, Kahramankazan Belediyesi tarafından kullanılmaya başlandı. Belediye ayrıca, yeni logosunu Türkiye genelindeki 15 Temmuz şehit ve gazilerinin anısının yaşatılması için anıtsal bir forma dönüştürerek, ilçe merkezinde bir meydana da yerleştirecek.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, “Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "kahraman” sıfatıyla onurlandırılan ilçemiz, yüksek aidiyet duygusuyla hareket etmiş ve bu sıfatın sorumluluğunu ilelebet vakur bir şekilde yaşamayı şiar edinmiştir. Kahramankazan Belediyesi olarak bu onurlu sorumluluğu temsil edecek yeni bir simgeyi ilçemize kazandırdık. Yeni simgemizde yükselen yıldız Türkiye, yükselen yıldız Kahramankazan ana temasının ifade ediliyor” dedi. 

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