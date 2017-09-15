Kahramankazan kavunu görücüye çıktı
Kahramankazan'ın meşhur kavunu hasat döneminin ardından görücüye çıktı. Kahramankazan kavun pazarı düzenlenen törenle açıldı.
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Kahramankazan kavununu çok sevdiğini ve bu yılın kavunlarından kendisine ulaştıracaklarını söyledi Kahramankazan’da hasat döneminin ardından geleneksel olarak kurulan kavun pazarı bu yıl da düzenlenen törenle açıldı. Pazarın açılışına Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, ilçe protokolü ile 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kavun pazarı okunan duaların ardından açıldı.
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