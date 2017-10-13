Kahramankazan’a uluslararası tescil

Kahramankazan Belediyesi, hizmetin kalitesini ve kurumsallaşmayı daha da yükseltmek amacıyla yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü eğitim ve çalışmaların ardından, Türk Loydu tarafından, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya layık görüldü. Uluslararası geçerliliğe sahip olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi düzenlenen törenle Kahramankazan Belediyesi’ne verildi. Belediyenin Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda düzenlenen törene Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile belediye personeli katıldı.

İLÇE ULUSLARARASI ARENADA

Ertürk, belediye başkanı seçildiği 2004 yılından itibaren Kahramankazan’da büyük bir değişim yaşandığını söyledi. Ertürk, “13 yıllık süreç içerisinde Kahramankazan 81 vilayetten insanların göç ettiği, böyle hızlı göç almasına rağmen adli olayların en az olduğu sosyal barışın maksimum seviyede temin ve tesis edildiği bir ilçe haline geldi. 13 yıl önce köy diye tabir edilen, suyun sıkıntılı olduğu, arıtma tesislerin olmadığı, çöpün vahşi depolama alanlarında yakıldığı, üç araçla Kızılay’a zor gidilen, bulvarı, caddesi toz toprak içerisinde olan, parkı, bahçesi, eğitim ve kültür tesisleri olmayan bir Kahramankazan’dan şu an da çok farklı bir noktaya geldik. Bu çabalarımızın ardından Allah’a şükürler olsun bugün Ankara’nın parlayan yıldızı Kahramankazan uluslararası arenada dahi kendisinden söz ettiren bir noktaya geldi. Tüm bunları yapmamızda bizlerden desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ilçe halkımız adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Ertürk, “Bu belgeyi Türkiye’de almaya hak kazanan ilk kamu kurumu olmaktan dolayı oldukça mutluyuz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından Türk Loydu yetkilileri, Başkan Ertürk’e ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni takdim etti.