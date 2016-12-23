Kahramankazan’a ziyaretçi akını
Darbecilere karşı verdiği destansı mücadele ile tarihe altın harflerle yazılan Kahramankazan’ın son konuğu AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkran Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Hacı Özkan oldu.
Özkan ilk olarak Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü makamında ziyaret etti. Başkan Ertürk burada Özkan’a Kahramankazan’da yaptıkları çalışmalar ve ilçedeki yatırımlar hakkında bilgi verdi. Özkan ilçe esnafını da ziyaret ederek, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
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