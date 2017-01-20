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Kahramankazan’da anlamlı etkinlik

Kahramankazan Belediyesi, Beyaz Baston Dünya Görme Engelliler Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikte Kahramankazanlı öğrenciler, görme engelli hak ozanı Yakup Temeli ile bir araya geldi. Kahramankazan Efes Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı adil Öztürk, ilçedeki okulların müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, görme engelli halk ozanı ve Dünya Âşıklar Derneği Genel Başkanı Yakup Temeli’yle birlikte, halk ozanı Selahattin Dündar da sahne aldı. halk ozanları Temeli ve Dündar’ın aşıklar atışması şeklindeki programı öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Öğrenciler halk ozanlarının söylediği türkülere cep telefonlarının flaşlarını yakarak eşlik etti.

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