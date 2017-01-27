Kahramankazan’da arıcılara büyük destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başkentin bazı ilçelerinde arıcılığı desteklemek için geliştirdiği program kapsamında Kahramankazan’da bir toplantı gerçekleştirildi.Kahramankazan Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, belediye başkan yardımcıları, İlçe Tarım Müdürü Ebubekir Köse ile muhtarlar ve çiftçiler katıldı.Toplantıda arıcılık alanında faaliyet göstermek için başvuruda bulunanlar arasında yapılan kura çekimi ile bu kapsamda kullanılacak malzemelerin kimlere verileceği belirlendi.

KURA ÇEKİLİŞİ YAPILDI

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün çektiği ilk kura ile başlayan çekiliş sonucu malzemeler için başvuruda bulunan 56 kişi belirlendi. Bu kapsamda arı kovanı, arı körüğü, sır bıçağı, arıcı mahmuzu, kovan kazıyıcı, arıcı eldiveni, arıcı tulum maskesi, arıcı fırçası, arı otu ve kek gibi malzemeler verilmesi kararlaştırıldı. Malzemelerin önümüzdeki günlerde hak kazananlara dağıtılacak.