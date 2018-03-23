Kahramankazan’da KARTİNG turnuvası

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 14-15 Nisan tarihleri arasında Kahramankazan’da gerçekleştirilecek Üniversiteler Arası Karting Turnuvası için düzenlenen toplantıya katıldı. Başkan Ertürk toplantıda, Üniversite Sporları Federasyonu ve ODTÜ Motor Sporları Topluluğu yetkilileriyle bir araya geldi. Başkan Ertürk ve turnuva yetkilileri toplantı kapsamında turnuvaya ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Üniversite Sporları Federasyonu ve ODTÜ Motor Sporları Topluluğu işbirliği ile gerçekleştirilecek turnuvaya Kahramankazan Belediyesi de destek verecek. Kahramankazan’daki Gokart tesislerinde gerçekleştirilecek turnuvaya, Türkiye genelinde birçok üniversiteden takımlar katılacak. Dereceye girecek takımlara çeşitli ödüller verilecek.

EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLAYACAĞIZ

Belediye Başkanı Lokman Ertürk, böylesine anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek, “İlçemiz ulusal ve uluslararası bazda önemli spor, sanat, bilim ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu turnuvada onlardan bir tanesi olacak. Gokart turnuvasına katılmak üzere ilçemize gelen üniversiteli kardeşlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Şimdiden turnuvaya katılacak tüm takımlara ve sporculara başarılar diliyorum” diye konuştu.