Kahve sanata dönüştü

Başarısından dolayı Nur Garip’i tebrik eden Başkan Yaşar,”Eserlerinizin hepsi birbirinden güzel. Tezhip, hat, minyatür gibi eserlerinizin yanında günlük hayatta içmiş olduğumuz kahveyi suluboya olarak kullanıp sanata dönüştürmeniz çok yaratıcı. Sizi burada, kendi evimizde ağırlamaktan gurur duydum. Yenimahalle’de tüm salonlarımız sanatçılarımıza sonuna kadar açıktır. Sanat; düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen insanların işidir. Sizi de başarılarınızdan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gören sergide, Nur Garip’in kahveyi sulandırarak ortaya koyduğu İstanbul gravürleri büyük beğeni topladı.