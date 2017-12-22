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Kaliteden ödün vermeden aidat uygunluğu

Sıradan kalıpların dışına çıkarak farklı bir mimariyle Ankaralılar’ın karşısına çıkan Yıldırım Kule, uygun aidat tarifesiyle de fark yaratıyor.

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Konut ve ofis projelerindeki aidat yükünün insanlara büyük külfet oluşturduğunu anlatan Yıldırım Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım, “Kalite ve hizmetimizden ödün vermeden, Ankara’da hayata geçirdiğimiz Yıldırım Kule projemizde bu durumu göz önünde bulundurarak aidatı oluşturan kalemleri düzenledik. ‘Her ay kira öder gibi’ ifadesiyle bütünleşen yüksek aidat rakamları yatırımcıyı olumsuz etkiliyor” dedi. 

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI

Piyasa araştırması gerçekleştirdikten sonra, Yıldırım Kule aidatlarını hassasiyetle belirlediklerinin altını çizen Zafer Yıldırım, “Uygun firmalarla anlaştık, aidatlarımızı 100 m2’lik örnek ofiste 750- 990 TL bandında tuttuk. KDV kısmını kendi şirket bünyemizden karşılayarak yatırımcılarımızın rahat karar vermesini de hızlandıracağız” dedi.

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