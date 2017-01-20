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Kansere karşı büyük dayanışma

Çankaya Belediyesi'nin semtlerde kurduğu 22 çankaya evi bünyesindeki kursiyerler, kanserle mücadele için seferber oldu

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LÖSEV’in çankaya evlerine teslim ettiği el işi malzemeler, kursiyerler tarafından giysi ve dekoratif ürünlere dönüştü. LÖSEV ile birlikte yürütülen proje kapsamında, çankaya evlerinde kursiyerlerce üretilen kazak, atkı, şapka vb. giysiler, keçe ve ahşap malzemelerle üretilen ürünler lÖSeV'e aktarılacak. Ayrıca isteyen kursiyerler, LÖSEV’stantlarında, bağış kampanyalarında, broşür ve kitapçık dağıtımı gibi alanlarda gönüllü olarak yer alacak.

İLK ÖRNEK EMEK’TE

İlk olarak emek çankaya evi'nde uygulanan proje, tüm çankaya evlerine yaygınlaştırılacak. LÖSEV’ Halkla İlişkiler Uzmanı Can Öney'in emek çankaya evi kursiyerlerine LÖSEV’'i tanıtan sunumunun ardından proje kapsamında üretilen ilk ürünlerden 50’şer adet örgü, atkı ve şapka makbuz karşılığında LÖSEV’'e teslim edildi.

 

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