Karar alma mekanizmasında kadınlar da olsun

Toplantıda, yapımcı ve iletişim danışmanı Elif Dağdeviren ile ‘Bir kadın olarak seri girişimcilik’ başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. ANGİKAD üyeleri ile seçkin davetlilerin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan ANGİKAD Başkanı Yeşim Belli, “Odaların yönetim listelerinde daha çok kadına yer verilmesini istiyoruz” dedi. ANGİKAD, Türkiye’de kadınların karar alma mekanizmalarındaki durumuna dikkat çekti. Belli, “Bizim dileğimiz, her zaman karar mekanizmalarında ve yönetim kurullarında kadınların daha çok rol almasıdır. İş dünyasıyla ilgili sivil toplum kurumlarında, kadınlarımızın sayısı azımsanmayacak kadar çok. Buna rağmen yönetim kademesinde yeterince yer almıyor” diye konuştu. Belli sözlerine şöyle devam etti: “Maalesef durum içler acısı. Bizim hedefimiz; kadınların sesinin her kademede duyurulması. ANGİKAD’tan üç arkadaşımız; Nuray Başar, Zuhal Sünger Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nazik Erenoğlu Ankara Ticaret Odası (ATO) seçimlerinde yer alıyor. Her zaman olduğu gibi tüm kadın üyelerimizin çalışmalarında yanlarındayız. Tüm işlerde olduğu gibi kadın ve erkek dinamiğinin birleştiği komitelerde, çok daha kaliteli işler çıkarıldığı saptanmış bir gerçektir. Umarım kadınlarımızın yönetimdeki sayısı, hak ettiği seviye en kısa zamanda ulaşır.” Konuk olaak toplantıya katılan Elif Dağdeviren davet edildiği kürsüde üyelere hitaben yaptığı konuşmada, “Kadın bir bütün. Akıllı kadın, aklını ve zekasını üretmeye, işini en iyi yapmaya ayırdığı kadar kendini dünyaya en güzel şekilde sunmaya da ayırmalı. İnsanın kendini dünyaya güzel sunması, o dünyadan da güzel şeyler beklediği anlamına gelir. Bunu sizlerde hem güzelliğinizde hem de yaptığınız işlerde gördüm. Ben de bir kadın girişimci olarak, kendimi fahri ANGİKAD üyesi olarak görüyorum” dedi.