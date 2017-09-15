Kardeş belediyeden anlamlı ziyaret

Böyle başarılı öğrencileri ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Akgül, “Bu başarının kardeş belediyemizden gelmesi ise ayrı bir gurur kaynağıdır” dedi. Ziyarette Çaldıran Belediyesi ile Mamak Belediyesi’nin süre gelen bir kardeşlik yaşadığının altını çizen Akgül, iki şehir arasında kurduğumuz dostluk köprüleri siz öğrenciler sayesinde daha da güçlenerek geleceğe taşınacak” dedi. Ziyaret sonrası Akgül öğrencilere kalem ve usb hediye etti.