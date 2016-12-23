Karyağdı Karlov oluyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, belediye meclisinin 9 Ocak'ta yapacağı toplantısında, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Büyükelçi Andrey Karlov'un adının verilmesinin karara bağlanacağını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Karlov'un çok değerli bir diplomat olduğunu söyledi. Gökçek, Büyükelçi Karlov'un, 24 Kasım 2016'da yaşanan uçak krizi sonrasında Türkiye ile Rusya arasında ortaya çıkan gerilimi gidermek ve iş birliğini artırmak için çok büyük çabalar sarfettiğini anlattı. Karlov'u yakından tanıdığını belirten Gökçek, "Öldürülmesinden, bu alçakça suikaste uğramasından büyük üzüntü duyduk. Bu nedenle biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, Rusya Büyükelçiliğinin bulunduğu Çankaya'daki Karyağdı Sokak'a, ilk belediye meclis toplantısı tarihimiz olan 9 Ocak'ta, Sayın Büyükelçi'nin adını vereceğiz. Böylece adını ve anısını Ankara'da yaşatacağız" dedi.

MOSKOVA’YA BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ

Başkan Gökçek, muhtemelen önümüzdeki ay içinde bir heyetle birlikte Moskova'ya başsağlığı için gideceklerini de açıklayarak, "Moskova'ya giderek Sayın Andrey Karlov'un öncelikle ailesini ziyaret edip, başsağlığı dileklerimizi ileteceğiz” dedi.