Kasparovlar yarışıyor

Satrançta kulüp yarışmaları anlamında en üst düzey organizasyon olarak gösterilen, dünya satranç camiasının yakından takip ettiği, dünyanın en kuvvetli kulüp ve sporcularının yarıştığı turnuvada; genel kategoride 36 takım ve 38 ülkeden 307 sporcu yarışıyor. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Tulay, turnuvayı ve 88. Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) kongresini aynı anda Türkiye’de düzenlediklerini belirtti. Genel ve kadınlar kategorilerinde düzenlenen şampiyonada, eski dünya şampiyonu Vladimir Kramnik, 2017 Dünya Kupası ikincisi Ding Liren ve FIDE Dünya Sıralamasında ilk 10’da yer alan Azerbaycanlı Şehriyar Mamedyarov ve Rus Alexander Grishuk da mücadele ediyor.