Kavşaklarda çalışma sürüyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Altındağ ve Mamak İlçeleri sınırında bulunan Bostancık, Karapürçek, Orhan Kemal ve Özalp Caddeleri kesişiminde yapımı sürdürülen köprülü kavşak çalışması hızla devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, 4 caddenin kesişiminde bulunan kavşakta, Bostancık ve Karapürçek caddelerindeki trafik akışını kesintisiz sağlamak üzere altgeçit çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, “Bostancık Caddesi ile Karapürçek Caddesi’ni altgeçit ile bağlayıp trafik akışındaki sürekliliği sağlayarak, Bostancık-Karapürçek-Orhan Kemal-Özalp Caddeleri kesişiminde oluşan araç trafiği yoğunluğunun rahatlatılmasını amaçlıyoruz” dedi.

Vedat Üçpınar, “battı-çıktı” şeklinde yapılan alt geçitle ilgili bilgi verirken,“Alt geçitle, Bostancık Caddesi yer altından Karapürçek Caddesi’ne bağlanacak. Bostancık ve Karapürçek Caddeleri’nin Orhan Kemal ve Özalp Caddeleri’yle bağlantıları da sinyalize kavşaktan eskisi gibi sağlanacak” diye konuştu. Üçpınar, toplam uzunluğu 370 metre olan alt geçidin; 2 geliş, 2 gidiş olmak üzere toplam 4 şerit olacağını, Bostancık-Karapürçek Caddeleri’ni birbirine bağlayıp Orhan Kemal ve Özalp Caddeleri’ne bağlantının yan yollardan sağlanacağını söyledi. Vedat Üçpınar, Ağustos ayı sonunda bitirilmesi hedeflenen çalışmaların, vatandaşların meydanın büyütülmesi talepleri nedeniyle biraz uzadığını belirterek, alt geçidin kısa sürede tamamlanıp hizmete sunulacağını söyledi.