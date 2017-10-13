Kaya: Kiralama daha ekonomik

Kaya, “Özellikle araçlara uygulanan vergi artışı ve artan maliyetler araç kiralamayı avantajlı hale getirdi. Bundan sonraki süreçte araç satışı düşer iş dünyası tamamen araç kiralama modeline döner” dedi. Operasyonel filo kiralama iş dünyasının önceliği oldu. Kiralamanın sağladığı artılar, KOBİ niteliğindeki işletmeler tarafından daha fazla anlaşılmaya başlandı. Kaya Tur Yönetim Kurulu Üyesi Rasim Kaya, “Türkiye bu sürece son birkaç yıldır girdi. Özellikle büyük firmalar operasyonel filo kiralamanın avantajını gördü. Bunu daha küçük yapıdaki firmalarda izlemeye başladı. Her yıl yüzde 20’lere yaklaşan bir oranla sektörümüz büyüyor”” diye konuştu. Kaya, şu bilgileri verdi: “Özellikle son 2 senelik satış performansına baktığımızda toplam satışların içinde filo payı hızla artıyor. Bu noktada özellikle altını çizmeyi istediğim husus, değerli sektör temsilcilerinin araç yatırım kararlarında uzun vadeli düşünmeleri, araç alım süreçlerinde ve maliyet hesaplarında araçların ikinci el değerleri, bakım maliyetleri, yakıt giderleri, çevre dostu olması gibi önemli noktaları ön planda tutmaları olacaktır.”