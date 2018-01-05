Kaybolan mesleklere TESK desteGği

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren esnafla usta girişimciye 2015’ten bu yana verilen sıfır faizli kredi desteği 2018’de de devam edeceğini açıkladı. Palandöken, “Faizsiz kredi desteğinin en az 3 yıl olan ustalık belgesi şartı 2018’den itibaren 1 yıl olarak değiştirildi.

MESLEKLER CANLANACAK

Bu karar genç girişimcilere yeni imkanlar oluştururken kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin ayakta kalmaları için de bir fırsattır” dedi. Esnaf ve sanatkara Kredi Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile Halk Bankası tarafından verilen faizsiz kredilerdeki 3 yıllık ustalık belgesi şartının 1 yıla indirilmesinin sevindirici olduğun söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu karar genç girişimci esnaf için yeni bir fırsat olacak. Artık genç girişimcilerin krediye ulaşmaları için ustalık belgesini aldıktan sonra 3 yıl daha beklemelerine gerek kalmayacak. Usta girişimci ve genç girişimci esnaf ile kaybolmaya yüz tutmuş esnaf için verilecek sıfır faizli krediler ekonominin canlanması için büyük önem taşıyor” dedi.

KREDİ LİMİTLERİ ARTMALI

Sıfır faizli kredilerle girişimci esnafın desteklenmesinin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten Palandöken, “Kaybolmaya yüz tutan meslek gruplarına ve 1 yıllık ustalık belgesi olan genç girişimcilere verilen faizsiz kredilerin limiti mutlaka artırılmalı. 2018’de verilecek sıfır faizli ve daha yüksek limitli krediler sayesinde hem girişimci esnaf sayımız artacak hem de kaybolmaya yüz tutan meslek kolları canlanmış olacak” diye konuştu.