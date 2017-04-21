Kayıt dışı istihdamı azaltma projesi

Ankara Sanayi Odası (ASO) koordinatörlüğünde, İsta nbul Sanayi Odası ve Adana Sanayi Odası ortaklığıyla Kayıt Dışı İstihdamın Azaltılması Projesi kapsamında saha çalışması yapıldı.

Ankara Sanayi Odası Genel Sekreteri Doç. Dr. Yavuz Cabbar toplantının açılışında yaptığı konuşmada, projenin amacının çalışan ve işveren farkındalığını arttırarak kayıt dışı istihdam ile mücadele için çözüm önerileri geliştirmek olduğunu dile getirdi. Cabbar, sloganımız “Çalışana Fayda İşverene Fayda” dedi.

1000 İŞLETME ANKETİ

Açılış konuşmasından sonra Proje Saha Koordinatörü Dr. Yüksel Vardar proje hakkında bilgi verdi. Vardar, Ankara, İstanbul ve Adana illerinde bin işletme anketi ile ortalama bin işgücü anketinin yapıldığı saha çalışmasında, her üç ilde tekstil-konfeksiyon, gıda ve plastik sektörleri ile özel olarak Ankara’da metal, İstanbul’da makine ve Adana’da orman ürünleri sektörlerinin ele alındığı bilgisini verdi. Genel olarak sigorta ve vergi yükünün işletmeleri zorladığı, istihdam yükünün çok ağır olduğu, kayıt dışı istihdamın haksız rekabete yol açtığı, geçici koruma altındaki Suriyelilerin kayıt dışı istihdamı arttırıcı etken olarak öne çıktıkları sonuçları üzerine değinen Vardar, saha çalışmasında elde edilen veriler hakkında istatistiki bilgiler verdi.

Toplantıya katılan uzmanlar da kayıt dışı istihdama karşı radikal karar alınması gerektiğini, mesleki yeterlilik belgesinin, kurumsallaşmanın, denetimin, sendikalaşmanın ve bilinçli olmanın bu sorunu azaltacağını belirtti.