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Kaymakam Ekinci halkla buluştu

Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, Kuyumcutekke Mahallesi’ni ziyaret ederek, muhtar ve vatandaşlarla buluştu, sorunlarını dinleyerek onlarla sohbet etti.

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Kuyumcutekke Mahallesi ziyaretine Kaymakam Kadir Ekinci’ye, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Jandarma Komutanı V. Astsubay Yasin Toksoy, ilçe kurum müdürleri de eşlik etti. Ziyarette, mahallelinin sorunları ele alındı. Kuyumcutekke Mahallesi Muhtarı Mehmet Işık ve vatandaşlarının sorunları dinleyen Kaymakam Kadir Ekinci, kendisine yöneltilen öneri ve talepleri tek tek not aldı. 

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