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Keçiören’de asfalt çalışmaları tamgaz

Keçiören Belediyesi, bahar aylarının gelmesiyle birlikte asfalt çalışmalarına hız verirken, Belediye Başkanı Mustafa Ak Şehit Kubilay Mahallesi 1792. Sokak ve Sancaktepe Mahallesi 1694. Sokak’ta gerçekleştirilen asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

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Sancaktepe Mahallesi 1659. Sokak’ta yürütülen beton parke taşı ile yol kaplama çalışmalarını da inceleyen Başkan Ak, birim amirlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra inşaatının büyük bölümü tamamlanan Sancaktepe Mahalle Konağı’na geçerek incelemelerde bulunan Başkan Ak, Şehit Kubilay Mahallesi’ndeki Şehit Jandarma Komando Er Ahmet Edem Parkı’na da giderek parkı yenileme çalışmalarını yerinde gözlemledi.

 

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