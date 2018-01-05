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Keçiören’de asfalt seferberliği sürüyor

Keçiören Belediyesi ekipleri sokak sokak tarama yaparak yolları daha güvenli ve sağlıklı görünüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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2017 yılında 72 bin 500 m2 tretuvar döşeyen, 85 bin ton asfalt döken Keçiören Belediyesi, bordür ve tretuvar çalışmalarında engelli vatandaşların rahat hareket edebilecekleri kaldırımlar yapmaya ayrı bir özen gösterdi. Bordür yükseklikleri normal hatta 10-12 cm otopark girişlerinde 2-4 cm arasında değişen şekilde yapılırken engelli vatandaşlar için engelli girişlerinde yüzde 5 eğim standartı sağlandı. 

BOZUK YOL KALMAYACAK 

Vatandaşların güvenli şekilde tretuvarda yürümesini sağlamak, gece yol hattını belirginleştirmek için 30 cm yüksekliğinde, esnek, reflektörlü delinatörler bordür üzerinde belli aralıklarla monte edildi. Türkiye’nin en büyük ilçelerinde biri olan Keçiören›in altyapıda da öncü olduğuna dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Bozuk, kötü, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmayacağız. Halkımızın can güvenliği bizim için her şeyin önünde geliyor. Keçiören’i altyapı standartları yüksek bir şehir yapmaya da devam ediyoruz” diye konuştu. 

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