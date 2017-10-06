Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Keçiören’de engellilere sünnet töreni

Keçiören Belediyesi ve Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi iş birliği ile düzenlenen ihtiyaç sahibi 7 engelli çocuğun sünnet düğününe Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da katıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Havuzlu Bahçe Sosyal Tesislerinde gerçekleşen sünnet şöleni ile engelli çocuklar erkekliğe ilk adımı attılar. Aileleri ile birlikte üstü açık otobüsle mini bir Keçiören turu yaparak salona gelen çocukların bu mutlu günlerinde Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak da onları yalnız bırakmadı. Başkan Mustafa Ak, “Aslında hiç kimse kimseden üstün değildir, bazılarımızın farklılıkları var. Her sağlıklı bireyin de bir engelli adayı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Onlar bizim kıymetlilerimiz. Bugün erkekliğe ilk adımı attılar, bundan sonraki hayatlarında da Rabbim güzellikler yaşatsın, mutluluklarını daim kılsın”  ifadelerini kullandı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
AK Parti İl Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı

AK Parti İl Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı

Bakan Albayrak Çanakkale'de TANAP projesini inceledi

Bakan Albayrak Çanakkale'de TANAP projesini inceledi

Efsane film karakterlerinin gerçek yüzleri

Efsane film karakterlerinin gerçek yüzleri

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA