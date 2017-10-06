Keçiören’de engellilere sünnet töreni

Havuzlu Bahçe Sosyal Tesislerinde gerçekleşen sünnet şöleni ile engelli çocuklar erkekliğe ilk adımı attılar. Aileleri ile birlikte üstü açık otobüsle mini bir Keçiören turu yaparak salona gelen çocukların bu mutlu günlerinde Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak da onları yalnız bırakmadı. Başkan Mustafa Ak, “Aslında hiç kimse kimseden üstün değildir, bazılarımızın farklılıkları var. Her sağlıklı bireyin de bir engelli adayı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Onlar bizim kıymetlilerimiz. Bugün erkekliğe ilk adımı attılar, bundan sonraki hayatlarında da Rabbim güzellikler yaşatsın, mutluluklarını daim kılsın” ifadelerini kullandı.