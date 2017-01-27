Keçiören’de kan bağışı kampanyası
Göreve geldiği günden bugüne sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, düzenlediği kan bağışı kampanyası ile diğer kurum ve kuruluşlara da örnek oldu.
Kan stoklarının azalmaması için Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Türk Kızılayı işbirliğiyle “Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır” adlı kampanyayı Mustafa Ak kan bağışında bulunarak başlattı. Belediye hizmet binası girişinde açılan standa kan bağışlamak isteyen gönüllü çok sayıda belediye personeli ve personel yakını büyük ilgi gösterdi.
Ak, düzenledikleri kan bağışı kampanyası ile kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu insanlara aşılamak istediklerini söyledi.
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