Keçiören’de kan bağışı kampanyası

Kan stoklarının azalmaması için Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Türk Kızılayı işbirliğiyle “Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır” adlı kampanyayı Mustafa Ak kan bağışında bulunarak başlattı. Belediye hizmet binası girişinde açılan standa kan bağışlamak isteyen gönüllü çok sayıda belediye personeli ve personel yakını büyük ilgi gösterdi.

Ak, düzenledikleri kan bağışı kampanyası ile kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu insanlara aşılamak istediklerini söyledi.