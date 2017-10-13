Keçiören’de okul kantinleri mercek altında

Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, okul kantinleri denetimlerine başladı. Kantinleri belirli plan dahilinde denetleyen ekipler, okul önlerinde çevre, görüntü ve gürültü kirliliğinin de önüne geçiyor. Zabıta ekipleri, belediye sınırları içerisinde kantin ve kafeterya bulunan tüm okullarda yapılan denetimlerde, genel temizlik, iş kıyafeti, kaliteli gıda malzemesi, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri ve gıda maddelerinin muhafazası gibi konularda denetimlerini sürdürüyor. Geleceğin teminatı olan öğrencilerin sağlığına önem veren Keçiören Belediyesi, dengesiz beslenmeye bağlı hastalıklar ve obeziteyle mücadele ederek sağlıklı nesillerin yetişmesine de katkı sağlıyor. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Zabıta ekiplerimizce sık sık bu tür denetimleri gerçekleştiriyoruz. Amacımız öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmesi. Çocuklarımızın da gazlı içecekler ve fast food ürünleri yerine süt, ayran, taze sıkılmış portakal suyu ve meyve tüketmelerini tavsiye ediyorum” dedi.