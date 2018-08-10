Keçiören’de ‘Yeşil Gün’ doğdu

Keçiören'de mahallelerin peyzaj, asfalt, çevre düzenlemesi, bakım onarım, temizlik çalışmalarının yapılması, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefleyen ‘Yeşil Gün’ projesi Bağlum’da başladı. 300 kişilik personel ve 60 araçla çevre, altyapı ve sosyal belediyecilik alanında birçok çalışmaya imza atılan çalışmanın ilk gününe Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın yanı sıra, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, muhtarlar ve halk da katıldı.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ YAPIYORUZ

‘Yeşil Gün’ projesi ile farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Başkan Ak, ‘Gönül belediyeciliği’ kapsamında yaptıkları etkinlikle ilgili, “İnsan merkezli, hizmet odaklı, kaliteli, tasarruflu, etkin ve verimli hizmet sunma anlayışı ile hareket ediyoruz. Keçiören’i bir bütün olarak görüyor, 51 mahallesini kucaklayarak her mahallenin ihtiyaçlarını ayrı ayrı planlıyoruz” dedi.

Halka da seslenen Başkan Ak, “Hizmetlerimizi her vatandaşımızın sosyal hayata daha fazla katılması, kaliteli sosyal donatılarda ailesiyle, arkadaşlarıyla hoşça vakit geçirmesi, modern sokak ve caddelerde güvenle yaşaması, sosyal yardımlardan imkanına göre yararlanması için yapıyoruz. Sizden de aynı titizliği aynı hassasiyeti, evinize gösterdiğiniz özeni mahallenize göstermenizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.